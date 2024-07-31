Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 31.07.2024 00:25

İsrail boykotları ünlü markaların satışlarını etkiledi: Tarihi düşüşler yaşandı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, dünya genelinde markaların satışlarını etkileyen güçlü bir boykot dalgasını tetikledi. Hızlı servis restoran zinciri McDonald's 2020'den bu yana ilk kez satışlarında gerileme yaşadı. Starbucks ve KFC gibi büyük markalar da boykotlardan olumsuz etkilendi.

İsrail boykotları ünlü markaların satışlarını etkiledi: Tarihi düşüşler yaşandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışlarını etkiledi. Şirket, 2024 yılının ikinci çeyreğinde satışlarında yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı.

2020'den bu yana ilk kez gerçekleşen bu gerileme satışlarla beraber gelir ve kar durumunu da etkiledi.

 

Şirketin geliri ikinci çeyrekte 6,49 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Net kar ise yüzde 12 azaldı.

Starbucks ve KFC'nin de satışları düştü

İsrail boykotundan etkilenen diğer markalar da kahve zinciri Starbucks ve ABD'li restoran zinciri KFC oldu.

Orta Doğu ve Asya ülkelerinde boykot edilen ABD'li kahve zinciri, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde boykot nedeniyle düşüş yaşadı.

Ocak-Mart döneminde gelirleri, yıllık bazda yüzde 2 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi.

Restoran zinciri KFC ise Nisan ayında İsrail karşıtı boykotun ardından Malezya'da 108 şubesini geçici olarak kapattı.


 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
00:35
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
23:40
İstanbul'da döküm sahasında toprak kayması
23:38
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
00:42
İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
23:27
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ