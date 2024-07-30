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Dünya
AA 30.07.2024 23:28

İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı açıklandı.

İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 1'i kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e, yaralananların sayısı 69'a yükseldi." denildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

"Hizbullah'ın kalesi" hedef alındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu Beyrut'u vurdu
İsrail ordusu Beyrut'u vurdu

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

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