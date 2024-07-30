İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 1'i kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e, yaralananların sayısı 69'a yükseldi." denildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

"Hizbullah'ın kalesi" hedef alındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.