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Dünya
AA 30.07.2024 23:09

İran, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrası BMGK'yı göreve çağırdı

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

İran, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrası BMGK'yı göreve çağırdı
[Fotograf: AA]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırının Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, saldırının İsrail'in saldırganlığına karşı Filistinlileri destekleyen direniş güçlerini bu yolu sürdürmekten alıkoymayacağını kaydetti.

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Bölgedeki gerginlik ve krizin genişlemesinden İsrail ve destekçisi ABD'nin sorumlu olduğunu ifade eden Kenani, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ile Tel Aviv'in bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditlerine ilişkin sorumluluklarını derhal yerine getirme çağrısında bulundu.

Lübnan ile dayanışma mesajı

Kenani, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

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