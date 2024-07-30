DSÖ: Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'den gerçekleşen tıbbi tahliyeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze'den 35'i çocuk 85 hasta ve ağır yaralı bugün özel bakım için Abu Dabi'ye tahliye edildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, son derece karmaşık olan bu ortak tahliyenin, BAE Dışişleri Bakanlığı, DSÖ ve ortakları tarafından desteklendiğini belirtti.

"En büyük tıbbi tahliye"

Ghebreyesus, bunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den gerçekleştirilen "en büyük tıbbi tahliye" olduğunu kaydederek, kanser, yaralanma ve diğer hastalıkları bulunan bu kişilere 63 aile üyesi ile tıbbi personelin eşlik ettiğini bildirdi.

Acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzelilerin tahliyesini organize eden BAE'ye teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, bunun, tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasının önünü açmasını umut ettiklerini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 10 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.