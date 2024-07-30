Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2024 22:48

DSÖ: Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 85 hasta ve ağır yaralının özel bakım için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

DSÖ: Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'den gerçekleşen tıbbi tahliyeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze'den 35'i çocuk 85 hasta ve ağır yaralı bugün özel bakım için Abu Dabi'ye tahliye edildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, son derece karmaşık olan bu ortak tahliyenin, BAE Dışişleri Bakanlığı, DSÖ ve ortakları tarafından desteklendiğini belirtti.

"En büyük tıbbi tahliye"

Ghebreyesus, bunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den gerçekleştirilen "en büyük tıbbi tahliye" olduğunu kaydederek, kanser, yaralanma ve diğer hastalıkları bulunan bu kişilere 63 aile üyesi ile tıbbi personelin eşlik ettiğini bildirdi.

Acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzelilerin tahliyesini organize eden BAE'ye teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, bunun, tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasının önünü açmasını umut ettiklerini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 10 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
00:35
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
23:40
İstanbul'da döküm sahasında toprak kayması
23:38
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
00:42
İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
23:27
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ