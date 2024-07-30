Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 6 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıklasa da çatışmaların, Kurram'ın çeşitli noktalarında devam ettiğini aktardı.

Gece boyu devam eden havan topu saldırıları sonucu 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Son 6 gündür devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e, yaralananların sayısının 180'e yükseldiğini bildiren yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların halihazırda mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirterek "Bazı bölgelerde ateşkes uygulandı fakat hala ateş altında olan yerler var. Şiddeti durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kara yollarında trafik akışı durduruldu

Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

Peşaver ile Paraçinar'ı birbirine bağlayan kara yolu, ulaşıma kapatıldı.

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.