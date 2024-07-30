Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2024 22:51

Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 180'e çıktı.

Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı
[Fotograf: TRT Haber]

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 6 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıklasa da çatışmaların, Kurram'ın çeşitli noktalarında devam ettiğini aktardı.

Gece boyu devam eden havan topu saldırıları sonucu 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Son 6 gündür devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e, yaralananların sayısının 180'e yükseldiğini bildiren yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların halihazırda mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirterek "Bazı bölgelerde ateşkes uygulandı fakat hala ateş altında olan yerler var. Şiddeti durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kara yollarında trafik akışı durduruldu

Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

Peşaver ile Paraçinar'ı birbirine bağlayan kara yolu, ulaşıma kapatıldı.

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
00:35
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
23:40
İstanbul'da döküm sahasında toprak kayması
23:38
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
00:42
İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
23:27
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ