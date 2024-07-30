Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2024 23:25

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Nablus kentindeki El-Halle bölgesine baskın düzenledi. Askerler Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Bölge sakinlerinden Ramazan Sadık, evinin önünde dururken, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından ve göğsünden vurularak öldü.

İsrail askerlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Aynun bölgesindeki Sair beldesinde yakın mesafeden ateş ettiği Filistinli Murad Ceradat hayatını kaybetti. Askerler, Kızılay ekiplerinin Ceradat'a ulaşmasına izin vermedi.

Aktivistler ve gazeteciler sosyal medyada, İsrail askeri noktasının yanında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gösteren fotoğraflar paylaştı.

Kalkilya'ya baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kalkilya kentinin Hable beldesine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Hable beldesinde göğsünden ve elinden gerçek kurşunlarla yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Beyrut'a saldırısından sonra kabineyi toplantıya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
00:35
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
23:40
İstanbul'da döküm sahasında toprak kayması
23:38
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
00:42
İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
23:22
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Beyrut'a saldırısından sonra kabineyi toplantıya çağırdı
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ