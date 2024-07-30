Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargahını hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan, Lübnan'a ve kardeş Lübnan halkına yönelik acımasız Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı "tehlikeli tırmanış" olarak niteleyen Hamas, Siyonist Nazi işgalcilerinin bu olayın yansımalarından doğacak tüm sorumluluğu taşıyacağını vurguladı.

Hamas açıklamasında, İsrail'in suçları ve süren ihlallerinden Amerikan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

Saldırıda 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, 68 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.