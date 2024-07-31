İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu olağanüstü toplanacak

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai toplantıya ilişkin bilgi verdi.
Rızai, "İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, bugün, Şehid Haniye'ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin olağanüstü toplanacak." dedi.
İranlı yetkili saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdi.
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.