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Dünya
AA 31.07.2024 09:50

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu olağanüstü toplanacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu bugün, Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin olağanüstü toplanacak.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu olağanüstü toplanacak
[Fotograf: AA]

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Rızai, "İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, bugün, Şehid Haniye'ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin olağanüstü toplanacak." dedi.

İranlı yetkili saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdi.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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