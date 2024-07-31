İsmail Haniye'nin oğlu: Allah, babamı her zaman dilediği şehadete ulaştırdı

Abdüsselam Haniye, babasının şehit edilmesinin ardından Filistin yerel basınına açıklama yaptı.

Abdüsselam Haniye, "Babamla küçüklüğümüzden beri sürgünden esarete, zulme, şehit olan çok sayıda aile fertlerine kadar vatan için pek çok mücadele aşamasını yaşadık ve bu şerefe ulaştığı için Allah'a şükürler olsun." dedi.

Babası İsmail Haniye'nin daha önce 4 suikast girişimine maruz kaldığını belirten Abdüsselam Haniye, "Allah onu bugün, her zaman dilediği şehadete ulaştırdı." diye konuştu.

Abdüsselam Haniye, ayrıca, "Babam, Filistin ulusal birliğine önem vermiş, Filistin direniş saflarının birliği için çabalamıştır ve bu suikast, direnişin kararlılığını durdurmayacaktır." ifadesini kullandı.