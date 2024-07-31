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Dünya
AA 31.07.2024 12:37

Kremlin: Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Kremlin, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kremlin: Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
[Fotograf: Reuters]

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin bölgede barışı tesis etme girişimlerine karşı olduğuna dikkati çeken Peskov, ayrıca bunun zaten gergin olan durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabileceğine inandıklarını vurguladı.

Peskov, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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