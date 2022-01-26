NATO’nun Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığını iletmesi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya dair açıklama yaptı.

“Süreci ciddiye aldığımızı göstermek için yazılı bir teklif verdik. Rusya’nın da kaygılarını dinlemeye ve ilerlemeye hazırız. Siyasi çözüm her iki tarafın da menfaatine. Umarım Rusya hem NATO hem de ABD’nin tekliflerine yapıcı karşılık verir.”

"Diyaloğa açığız ve diplomasiyi tercih ediyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamalarına dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/DPJLc0CQ4O pic.twitter.com/YCKddqvaWX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2022

Rusya'ya tansiyonu düşürme çağırısında bulunan Stoltenberg, “NATO savunma amaçlı bir ittifak, çatışma aramıyoruz ancak tüm müttefiklerin güvenliği için tüm adımları atmaya hazırız” dedi.

"Tatbikat diye başlayan bir askeri harekat saldırıya dönüşebilir”

Stoltenberg, “Askeri ve sivil iletişim kanallarını açık tutmalı, şeffaflıkla krizi engellemeliyiz. Normandiya formatında diplomatik çözüm bulmalıyız” ifadesini kullandı.

“Hava, kara ve denizde kaza riskini önleyecek bilgi paylaşımı gerekiyor. Karşılıklı güven artırıcı önlemleri (nükleer silahların azaltılması, siber güvenlik, askeri faaliyetlerde şeffaflık) konuşabiliriz. Bu iki tarafın da çıkarına. Askeri tatbikatlarda dahi şeffaflık gerekiyor.Tatbikat diye başlayan bir askeri harekat saldırıya dönüşebilir.”

"Önümüzdeki günlerde takviye askeri birlikler konuşlanacak"

Gerilim tırmandığını hatırlatan Stoltenberg, Rusya’nın sadece Ukrayna sınırına değil Belarus'a da silah yığdığı bilgisini verdi.

Stoltenberg, kötü senaryo içinde hazırlandıklarını vurguladı.



“NATO müttefiklerini korumak için tüm önlemleri alacak. En kötü senaryoya da hazırız. Karadeniz ve Baltık bölgesinde askeri varlığımızı arttırdık. Önümüzdeki günlerde takviye askeri birlikler konuşlanacak.”

“Açık kapı politikası temel prensibimiz”

Avrupa güvenliği için kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’dan askerlerini çekmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair soruya ise “Açıkça söyledik ki her ülke kendi kaderini tayin etme hakkına sahip. Ukrayna gibi isteyen her ülke NATO üyeliğine başvurabilir. Açık kapı politikası temel prensibimiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da açıklama yaptı

Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik, diplomasi trafiğini artırdı. ABD Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı’na iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu.

"Rusya'ya gönderdiğimiz mektup kamuoyu önünde söylediklerimizin tekrarıdır. Belge, ABD ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız ABD'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor."

Rusya'nın güvenlik garantileri teklifleri

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO’nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların ülkelerin kendi toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.