Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, COVID-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırma kararı verdiklerini söyledi.

Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini söyleyen Frederiksen, '' Ocak ayının sonu şubat ayının başında COVID-19'dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak'' dedi.

Frederiksen, parlamentoda tüm partilerden tam destek aldıklarını da sözlerine ekledi.

4. doz aşılar uygulanacak

Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin COVID-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, COVID-19 aşısının 4. dozunun da uygulanacağını belirtti.

Danimarka'da 10 Eylül 2021'de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Omicron varyantının COVID-19 salgınının sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini belirtti.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 635'e çıktı. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 484 bin 771'e yükseldi.