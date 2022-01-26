Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine ABD'den cevap
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair Washington’ın cevabını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığı’na teslim etti.
Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik, diplomasi trafiğini artırdı. ABD Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı’na iletti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu.
"Belge, ABD ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız ABD'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor."
ABD'nin cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle tam uyumlu olduğunu söyleyen Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile cevabı takiben bir görüşme yapacak.
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