Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik, diplomasi trafiğini artırdı. ABD Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı’na iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu.

"Belge, ABD ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız ABD'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor."

ABD'nin cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle tam uyumlu olduğunu söyleyen Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile cevabı takiben bir görüşme yapacak.