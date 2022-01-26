Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarını Estonya'ya konuşlandırdı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir alıyor. ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığı açıklandı.
NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı duyuruldu.
Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü" ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası basında, söz konusu savaş uçaklarının sayısının 6 olduğu ifade edildi.
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