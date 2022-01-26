ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,9 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 811 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak piyasa beklentilerini geride bırakan yeni konut satışlarının 760 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 azaldı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 744 binden 725 bine revize edildi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 377 bin 700 dolara yükseldi.