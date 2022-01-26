Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den 2021 yılında 55 ülkeye 9 bin 875 ton bal satıldı. Bu ihracattan 30 milyon 498 bin 600 dolar gelir sağlandı.

Türk balını en çok ABD tercih etti

ABD, Almanya, İspanya, Bulgaristan ve İsrail 2021'de en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Bal ihracatında 8 milyon 860 bin 506 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 6 milyon 940 bin 35 dolarla Almanya, 2 milyon 261 bin 335 dolarla İspanya, 1 milyon 124 bin 139 dolarla Bulgaristan, 985 bin 149 dolarla da İsrail izledi.

Türkiye geçen yıl, 2020'den farklı olarak İtalya, Fas, Mısır, Moğolistan, Venezuela, Pakistan, Kenya, İrlanda, Arnavutluk ve Sudan'a da bal sattı.

Koronavirüs bala olan ilgiyi artırdı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, koronavirüs salgını nedeniyle insanların takviye edici gıdalara her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.