Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna sivil nüfus için toplu tatbikatlar yapacak
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.
Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada, “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek” sözlerini kullandı.
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