Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri tatbikat düzenleyeceği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nin bazı askeri birlikleri, tatbikat için Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi.
Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı.
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