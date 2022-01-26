Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz tedariki başladı

Türkiye, Azerbaycan'dan kısa süreyle günlük 5 milyon metreküpe kadar ilave gaz tedarik edecek.

Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı.

Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süreli sağlanacağı açıklandı.