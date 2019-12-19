Dünya
Moskova'da silahlı saldırı19 Aralık 2019 Perşembe 18:53 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 19:34
Moskova'da Federal Güvenlik binası yakınında kimliği belirsiz bir kişi tarafından rastgele ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik binası yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden biri Federal Güvenlik çalışanı.
Saldırıda, makineli tüfekle ateş açıldığı belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: silahlı saldırı Moskova federal güvenlik binası