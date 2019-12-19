Tasarı, Senato'da kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı Biya tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tasarı ile Güney Batı ve Kuzey Batı Anglofon bölgeleri, diğerlerinden farklı olarak eğitim ve adalet konularında kamu politikalarını geliştirebilecek.

Tasarı ayrıca, Anglofon bölgelerde, delege ve geleneksel şeflerin yer alacağı yerel bir meclis kurulmasını hedefliyor.

Tasarıyla ayrıca Frankofon bölgelerde de bölgesel konsey kurulması öngörülüyor.

Kamerun'da ayrılıkçı krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgelerdeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA