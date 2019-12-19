ANSA ajansının haberine göre, güvenlik görevlileri, bu sabah erken saatlerde Calabria bölgesinde etkin olan "Ndrangheta" mafyasının yurt içi ve dışındaki yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında merkez sağ parti Forza Italia’dan eski senatör Giancarlo Pitelli'nin de bulunduğu 334 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 416 kişinin, mafyaya üye olmak, cinayet, haraç, tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.

Operasyona ülke genelinde 2 bin 500 güvenlik görevlisi katılırken, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan’da da yerel polisin desteğiyle bazı gözaltılar olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA