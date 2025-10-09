Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. 2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Hamas: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas'ın arabuluculara teşekkür edilen açıklamasında, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.