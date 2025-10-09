Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber, AA 09.10.2025 12:06

Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Mısır basını, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. 2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Hamas: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas'ın arabuluculara teşekkür edilen açıklamasında, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesten büyük memnuniyet duyuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesten büyük memnuniyet duyuyorum

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa'dan Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes planındaki rolüne övgü
Avrupa'dan Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes planındaki rolüne övgü

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
Avrupa'dan Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes planındaki rolüne övgü
Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
