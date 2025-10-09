Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesten büyük memnuniyet duyuyorum

Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.10.2025 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh'te yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum." dedi.

"Yakın takipçisi olacağız"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacaklarını ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Filistin Devleti İsrail
