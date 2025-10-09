Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.10.2025 09:08

Dışişleri kaynakları: İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail tarafından el konulan filoya ait teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönmelerinin sağlanma ihtimali olduğu aktarıldı.

Dışişleri kaynakları: İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in el koyduğu filolara ait teknelerde bulunan milletvekillerine ilişkin açıklama yaptı.

3 milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönebileceğini aktaran kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."

Haydut İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı
Haydut İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı

