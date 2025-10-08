Hafif Sağanak Yağışlı 12.3ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 08.10.2025 06:13

Haydut İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı

Haydut İsrail unsurları, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu'ndaki gemilere saldırıya başladı

Haydut İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
İspanya'da bir bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralı
