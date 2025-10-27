Meteoroloji'ye kızdı polise saldırdı: İklimi kasıtlı olarak değiştiriyorlar

Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD Büyükelçiliği yakınında gözaltına alınan 38 yaşındaki Tatsuya Shiota’nın üzerinde çok sayıda kesici alet bulundu. Shiota, görev başındaki bir polis memuruna mutfak bıçağı ve meyve bıçağıyla saldırmakla suçlanıyor.

Polis, zanlının sırt çantasında ayrıca katlanabilir bir testere ve makas ele geçirdiğini açıkladı. Shiota’nın adresi ve mesleği bilinmiyor. Sorgusunda Japonya Meteoroloji Ajansı ile Ulusal Polis Ajansı’na “kin beslediğini” ve “meteoroloji kurumunun iklimi kasıtlı olarak değiştirdiğine inandığını” söylediği bildirildi.

Saldırı sırasında bir polis memurunun aşil tendonunun koptuğu ve yaklaşık üç ay tedavi göreceği belirtildi. Zanlının saldırı ve silah yasasını ihlal suçlamalarıyla savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.