Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Tokyo Reporter 27.10.2025 06:36

Meteoroloji'ye kızdı polise saldırdı: İklimi kasıtlı olarak değiştiriyorlar

Japonya’nın başkentinde bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlının çantasında yapılan aramada, testere ve makas da bulundu. Meteorolojiye kızdığını belirten adam sorgusunda, "İklimi kasıtlı olarak değiştirdiğine inandığını" söylediği bildirildi.

Meteoroloji'ye kızdı polise saldırdı: İklimi kasıtlı olarak değiştiriyorlar
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD Büyükelçiliği yakınında gözaltına alınan 38 yaşındaki Tatsuya Shiota’nın üzerinde çok sayıda kesici alet bulundu. Shiota, görev başındaki bir polis memuruna mutfak bıçağı ve meyve bıçağıyla saldırmakla suçlanıyor.

Polis, zanlının sırt çantasında ayrıca katlanabilir bir testere ve makas ele geçirdiğini açıkladı. Shiota’nın adresi ve mesleği bilinmiyor. Sorgusunda Japonya Meteoroloji Ajansı ile Ulusal Polis Ajansı’na “kin beslediğini” ve “meteoroloji kurumunun iklimi kasıtlı olarak değiştirdiğine inandığını” söylediği bildirildi.

Saldırı sırasında bir polis memurunun aşil tendonunun koptuğu ve yaklaşık üç ay tedavi göreceği belirtildi. Zanlının saldırı ve silah yasasını ihlal suçlamalarıyla savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
İsrail cezaevlerindeki 49 Filistinli kadın tacizle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:48
Bungalov kiralama vaadiyle milyonluk vurgun: 22 tutuklama
06:36
İsrail cezaevlerindeki 49 Filistinli kadın tacizle karşı karşıya
06:30
Uludağ’da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu
06:23
Ormandan topladıkları mantar çifti hastanelik etti
03:41
"Casusluk" soruşturmasında "uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemleri gerçekleştirdi" iddiası
03:15
Kırıkkale'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
FOTO FOKUS
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ