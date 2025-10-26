Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Dünya
AA 26.10.2025 23:22

Filistinli esirler şiddet, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kalıyor

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde bulunan Filistinlilerin, İsrail hapishane yönetimi tarafından dövülme ve aşağılama, aç bırakılma ve tıbbi ihmal politikalarına maruz kaldığını açıkladı.

Filistinli esirler şiddet, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kalıyor

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin avukatlarının Filistinli esirleri ziyaretinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli esirlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin hapishanelerde trajik yaşam koşulları içinde olduklarına işaret edildi.

Esirlerin sürekli olarak dövülüp aşağılandıkları ve odalarına yapılan baskınlara maruz kaldıkları, ayrıca aç bırakılma ve tıbbi ihmal politikalarına tabi tutuldukları belirtildi.

Filistinli esirlerin kışlık kıyafet eksikliği nedeniyle şikayetçi oldukları aktarılan açıklamada, gece sıcaklıkların düşmeye başladığı, mevcut giysilerin soğuğa karşı yeterli koruma sağlamadığı vurgulandı.

Heyetin açıklamasında, tutukluların hayatı ve hapishanedeki koşullardan İsrail hükümeti ve ona bağlı hapishane yönetiminin tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, "İsrail'i uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere uymaya zorlamak ve özellikle kış yaklaşırken esirlerin haklarını sağlamak için derhal harekete geçmeleri" talep edildi.

