AA 26.10.2025 17:25

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
[Fotograf: DHA]

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 24 Ekim'de yerel saatle gece sularında Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlama 3 dakika sürdü, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Yanardağın halen halk arasında artan endişe ve huzursuzluğa işaret eden ikinci alarm seviyesinde olduğu duyuruldu.

Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, ayrıca açıklıkları nemli havlu veya bezle örtmelerini tavsiye etti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

