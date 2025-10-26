Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2025 16:19

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Japonya, H3 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme teslim edecek yeni insansız kargo uzay aracını gönderdi.

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın "HTV-X" isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Yeni enerji sistemiyle donatılan HTV-X, taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de taşıyabiliyor.

Uzay aracının 30 Ekim'de ISS'ye ulaşması, istasyona 6 ay boyunca bağlı kalması, ardından 3 ay test yapmak için yörüngede hareket etmesi bekleniyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) göre, HTV-X uzay aracı, selefi Kounotori'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla, yaklaşık 6 ton yük taşıyabiliyor.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler, 70 yaşındaki Filistinli kadın ile damadına saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Bakan Tunç: Terörün olmadığı Türkiye etkinliğini ve gücünü artıracak
16:30
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
16:16
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
15:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Romanya'da özel ödül takdim edildi
16:20
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
15:06
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
FOTO FOKUS
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ