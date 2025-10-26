Gazze Mahkemesi: Batılı hükümetler İsrail'in soykırımında suç ortağı

Nihai kararı istişare etmek üzere toplanan Gazze Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor.

-Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.

-Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...