Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2025 14:32

Gazze Mahkemesi: Batılı hükümetler İsrail'in soykırımında suç ortağı

Gazze Mahkemesi: Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı olduğu, bazı durumlarda soykırımda iş birliği yaptıkları tespit edilmiştir.

Gazze Mahkemesi: Batılı hükümetler İsrail'in soykırımında suç ortağı
[Fotograf: AA]

Nihai kararı istişare etmek üzere toplanan Gazze Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor.

-Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.

-Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
15:19
İletişim Başkanı Duran: PKK’nın açıklaması 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır
14:25
Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
14:16
Başsavcılık: Hüseyin Gün hakkında FETÖ'den takipsizlik verildiği iddiası doğru değil
15:13
İşgalci İsrailliler, 70 yaşındaki Filistinli kadın ile damadına saldırdı
13:42
1,9 milyon kişi eski tip ehliyet kullanıyor: Son tarih 31 Ekim
21 yıl önce batan Monem gemisi dalgıçların gözdesi oldu
21 yıl önce batan Monem gemisi dalgıçların gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ