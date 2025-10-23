UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde oluşan yıkıma dikkat çekildi.

Katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı da gösteren bir video paylaşan UNRWA, Gazze Şeridi'nin geniş alanları kaplayan 61 milyon ton enkazla kaplandığını aktardı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları sonucu bazı mahallelerin tümüyle yok olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Filistinli aileler ise hala İsrail'in insani yardım girişine ilişkin kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki enkazlar arasında konaklama ve su bulmaya çalışıyor."

İsrail'in getirdiği yasaklara rağmen UNRWA ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki hayat kurtarıcı yardımlarını yapmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, zorlu şartlara rağmen Gazze'deki çalışmaların süreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 234 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 373 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.