Fransa'da soygunun yaşandığı Louvre Müzesi'nin müdürü istifasını sundu

Dünya
AA 23.10.2025 11:59

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin müdürü, 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı soygunun önlenmesinde “başarısız" olduklarını kabul ederek istifasını sundu.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, dün, Senato Kültür Komisyonunda ifade verdi. Hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını dile getiren Des Cars, yaşanan olayı kendileri açısından "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Des Cars, bu konuda "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıkladı.

2021'de göreve gelen Des Cars, yıllardır korudukları eserlerin çalınmasının müze çalışanları açısından "derin bir yara" olduğunu söyledi.

Soygun sırasında alarmların işlediğini ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve hırsızların hedefi olan Apollo Galerisi'ni gösteren kameranın ise farklı bir yöne baktığını aktaran Des Cars, "müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması için" çağrıda bulundu.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

