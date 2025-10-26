Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 26.10.2025 06:32

Katil İsrail'den orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, Gazze Şeridi'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini aktardı.

Katz, Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu söyledi.

Katz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.

Soykırımcı İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu
Soykırımcı İsrail'in işlediği suçlara ilişkin delil raporları Gazze Mahkemesine sunuldu

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail Gazze
