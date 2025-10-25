Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 18:26

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrinde bir evi kuşattıktan sonra 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri Cenin'in kuzeyindeki el-Merah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinli Nazmi Alavne’ye ait evi kuşatırken bölgeye askeri takviye yapıldı.

Kuşatma altındaki bölgeden özel araçla kaçan bir gencin Cenin'in güneyindeki Marka adlı köyde 3 Filistinliyle birlikte İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın şehir, kasaba ve mülteci kamplarında İsrail güçleri neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek evlerde aramalar, gözaltılar ve sahada sorgulamalar yapıyor.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırılarda en az 1057 Filistinli hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
17:35
Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi
17:00
Şarjda bırakılan matkap bataryası dükkanı yaktı: O anlar kamerada
16:40
Gazze Mahkemesinde, Filistinlilere yönelik uygulamaların "apartheid" özelliği taşıdığı vurgulandı
16:36
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza, dijital dünyayı sağlıklı kullanabilme becerileri kazandırıyoruz
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güce dönüşüyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Şarjda bırakılan matkap bataryası dükkanı yaktı: O anlar kamerada
Şarjda bırakılan matkap bataryası dükkanı yaktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ