Pakistan Uluslararası Havayolları, 5 yıl aradan sonra İngiltere uçuşlarına yeniden başladı

İngiltere, kapsamlı denetimlerin ardından, çok sayıda pilota ait sahte lisansların ortaya çıkmasıyla ülkeye uçmaktan men edilen Pakistan Uluslararası Havayollarına yönelik yasakları kaldırdı.

Karar üzerine Pakistan Uluslararası Havayolları, yaklaşık 5 yıl sonra İngiltere uçuşlarına yeniden başladığını açıklarken, ilk seferini bugün İslamabad'dan Manchester'a yaptı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Manchester uçuşu önemli bir başlangıç. Sırada Londra ve Birmingham var. Bu hatları da en kısa sürede yeniden açmayı hedefliyoruz." dedi.

Pakistan Uluslararası Havayollarının 8303 sefer sayılı yolcu uçağı, 22 Mayıs 2020'de Lahor kentinden Karaçi'ye uçarken düşmüştü. Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu kurtulmuştu.

Kazanın ardından açılan soruşturmada, çok sayıda Pakistanlı pilotun sahte lisansa sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA), İngiltere ve ABD, Pakistan Uluslararası Havayolları seferlerine yasak getirmişti.