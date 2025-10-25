Litvanya, hava sahasına giren balonlar nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapattı

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus’tan ülkesine dün gece bir kez daha meteorolojik balonların gönderildiğini belirtti.

Söz konusu balonlar nedeniyle ülkenin başkenti Vilnius ve Kaunas şehirlerindeki havalimanlarının geçici olarak kapatıldığını ifade eden Ruginiene, bu duruma yanıt olarak Belarus ile olan Salcininkai ve Medininkai sınır kapılarını bugün yerel saatle 12.00’ye kadar kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Ruginiene, paylaşımında, “Ulusal Güvenlik Komisyonu önümüzdeki hafta yeniden toplanarak, alınan önlemlerin etkisini ve kaçakçılar ile onlara faaliyet alanı tanıyan (Belarus Cumhurbaşkanı) Aleksandr Lukaşenko rejimine kısa vadede daha acı verici olabilecek ek adımların neler olabileceğini değerlendirecek.” ifadelerini kullandı.

Litvanya basınındaki haberlere göre, yaklaşık 40 uçuş ve 6 binden fazla yolcu Vilnius ve Kaunas havalimanlarının kapatılmasından etkilenirken havalimanları, faaliyetlerine yerel saatle 02.30'dan itibaren yeniden başladı.

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 5 ve 21 Ekim'de de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.