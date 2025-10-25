Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 14:58

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırısında bir kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Tkaçenko, paylaşımında, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece ülkeye 62 insansız hava aracı (İHA) ve 9 "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma güçlerince 4 füze ve 50 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. 

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:40
Gazze Mahkemesinde, Filistinlilere yönelik uygulamaların "apartheid" özelliği taşıdığı vurgulandı
16:36
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza, dijital dünyayı sağlıklı kullanabilme becerileri kazandırıyoruz
16:24
MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güce dönüşüyor
15:17
Pakistan Uluslararası Havayolları, 5 yıl aradan sonra İngiltere uçuşlarına yeniden başladı
15:15
Gazze Mahkemesi'ne katılan Avustralyalı akademisyen: Amacımız delilleri bir araya getirmek
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ