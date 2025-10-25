Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 14:13

Gazze Mahkemesinde tanıklıkları kaydedildikten sonra öldürülen Filistinli gazetecilerin ifadeleri dinlendi

Katil İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde, "Gazetecilerin Hedef Alınması" oturumunda İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli gazetecilerin ifadeleri dinlendi.

Gazze Mahkemesinde tanıklıkları kaydedildikten sonra öldürülen Filistinli gazetecilerin ifadeleri dinlendi

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenen programın üçüncü gününde Ghazi Al-Majdalawi ile öldürülen Gazzeli gazeteciler Mohammad Qraiqea ve Hossam Shabat görgü tanığı olarak ifade verdi.

Mohammad Qraiqea, İsrail'in soykırımını haberleştirmeye çalışan 220'den fazla meslektaşının şehit olduğunu belirtti.

Qraiqea "Birçok meslektaşım (gazeteciliğe) devam ederlerse evlerinin bombalanacağına dair tehditler alıyor. Tehdit ve psikolojik terör üzerimizde etkiler bırakıyor." diye konuştu.

Gazzeli gazetecilerin İsrail'in saldırılarına rağmen zorlu koşullarda görevini sürdürmesi gerektiğini aktaran Qraiqea, "Annemi İsrail'in kurşunlarıyla öldürülmüş halde bulduğumda, onu kefenledim ve öğleden sonra haber yapmaya devam ettim." dedi.

Diğer Gazzeli gazeteci Hossam Shabat ise İsrail için sadece "gazeteci" olmanın bir suç sayıldığını söyledi.

Filistinli gazetecilerin bu soykırımı belgelemek ve bütün dünyaya duyurmak için büyük risk ve sıkıntılara göğüs gerdiğini kaydeden Shabat, "Gazetecilerin ve uluslararası örgütlerin yokluğunda tüm aileler ve vatandaşlar umutlarını bizde görüyorlardı." diye konuştu.

Gazeteci Shabat, ifadesinde, gece saat iki civarında katliam bölgesine gidip yaşananları belgeleyip ayrılmanın adeta "canlı bomba operasyonu" gibi olduğunu, o sahneyi gördükten sonra hayatta kalacağını hiç düşünmediğini anlattı.

Shabat, "Katlediliyoruz ve sesimiz yok, öldürülüyoruz ve kimse bizi duymuyor, kimse bizi görmüyor. Her görüntünün bir etkisi ve bir bedeli vardı. Bedelini canımızla ödedik. Bu görüntünün tüm dünyaya ulaşması için 70 yıldan uzun süredir işgal altında yaşayan bir halk olduğumuzu göstermek için." değerlendirmesini yaptı.

Ghazi Al-Majdalawi ise iki Filistinli gazetecinin 2023 Ekim'den sonra ortadan kaybolduğunu belirterek "İşgalci İsrail, onlar hakkında herhangi bir bilgi sağlamayı reddediyor. Onlar hapiste mi yoksa idam mı edildiler? Bu konuda hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar." ifadesini kullandı.

Mohammad Qraiqea ve Hossam Shabat, daha önceden kayıt altına alınmış ifadelerinin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 519'a çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Litvanya, hava sahasına giren balonlar nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapattı
15:02
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
14:57
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı
14:23
Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı
14:12
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı
14:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 519'a çıktı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ