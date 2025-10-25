Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 12:39

Fildişi Sahili'nde halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Fildişi Sahili'nde halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak.

Yaklaşık 8,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme sürecinde güvenliği sağlamak için 44 bin polis ve asker görevlendirildi.

Ülke genelinde ve yurt dışında 25 bin 678 sandık kurulurken, yurt dışı temsilciliklerinde de yaklaşık 120 bin Fildişi Sahili vatandaşının oy kullanması bekleniyor.

Adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu'nun (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisinin (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve siyasetçi Ahoua Don Mello bulunuyor.

İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı. 

ETİKETLER
Seçim
Sıradaki Haber
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programında soykırımda suç ortaklıkları konuşulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
13:28
Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandı
13:28
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
13:22
ALTAY Tankı'nda geliştirilen yetenekler KAAN için de ürün oldu
12:48
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
12:51
Bakan Şimşek: Eximbank'ın ihracatçılarımıza 54 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ