AA 24.10.2025 19:07

Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti

Soykırımcı İsrail'in medyası, Galatasaraylı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesi oluşturduğu koreografiyi UEFA'ya şikayet etti.

Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, katil İsrail'in medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.

 

Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.

UEFA İcra Kurulu, İsrail'i milli takım ve kulüp bazında turnuvalardan men etmek için harekete geçmiş, planlanan olağanüstü toplantı Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

