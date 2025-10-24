Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Dünya
AA 24.10.2025 16:46

BM: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak eylemi uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikası ve ilhak eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

BM: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak eylemi uluslararası hukuka aykırı

Laurence, "İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını onayladı. Bu konuya tepkiniz nedir? İsrail'in bu adımları olası bir barış anlaşmasını tehdit etmiyor mu?" sorusunu yanıtladı.

"(Batı Şeria) İsrail'in yerleşim politikası, ilhak eylemleri ve ilgili ayrımcı mevzuat ile tedbirleri, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da onayladığı gibi, uluslararası hukuka aykırıdır ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor." diyen Laurence, İsrail'in buradaki tüm yerleşim faaliyetlerini acilen ve tamamen durdurması gerektiğini kaydetti.

Laurance, "(Batı Şeria'dan) İsrail, tüm yerleşimcileri tahliye etmeli, Filistin nüfusunun zorla nakledilmesini durdurmalı ve güvenlik güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarını önlemeli ve cezalandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de şu anda kritik bir dönüm noktasında olunduğunu, bu ateşkesin İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan herkes için kalıcı bir barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlamak hayati önem taşıdığını belirten Laurance, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Laurance, "İki devletli bir çözüme yol açacak kapsayıcı ve anlamlı siyasi süreçlerin önemini yineliyoruz." şeklindeki görüşünü paylaştı.

İsrail'in Batı Şeria'da ilhak kararı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, 22 Ekim'de İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

