Ankara
Dünya
AA 24.10.2025 15:55

Ukrayna, NATO'nun acil müdahale mekanizmasından destek istedi

Ukrayna'nın, NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi'nden (EADRCC) destek talep ettiği bildirildi.

Ukrayna, NATO'nun acil müdahale mekanizmasından destek istedi

NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun acil müdahale mekanizması olan EADRCC aracılığıyla uluslararası yardım talebinde bulundu." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkenin sivil nüfusunu ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, saldırıların konutların yanı sıra su, elektrik, ısınma ve kamu altyapısında büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

Söz konusu talebin, su, gıda ve yakıt temini de dahil olmak üzere insani destek kapasitesinin artırılmasına yönelik yardım sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Ukrayna'nın EADRCC aracılığıyla talep ettiği yardım malzemeleri gıda depolama ekipmanlı kamyon, su tankeri ve yakıt kamyonu olarak sıralandı.

Ukrayna Rusya NATO
