Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2025 16:19

AB'den Meta ve TikTok'a kural ihlali suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Meta ve TikTok'u şeffaflık kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB'den Meta ve TikTok'a kural ihlali suçlaması

AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile sosyal medya platformu TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Meta ve TikTok'un araştırmacılara kamuya açık verilere yeterli erişim sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta kullanıcılara yasa dışı içerikleri bildirmeleri için basit mekanizmalar sağlama ve içerik denetimi kararlarına etkili bir şekilde itiraz etme imkanı sunma yükümlülüklerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi.

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Meta TikTok
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük
17:36
Bakan Yumaklı: Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk söz konusu değil
17:35
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
17:25
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
17:13
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ