Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2025 16:12

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkese rağmen bölgede hala "insani felaket" yaşandığını belirterek, İsrail'in yürüttüğü soykırımın yansımalarının giderilmesi için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'den bu yana imzalanan ateşkese rağmen Gazze'de "insani felaketin" sürdüğü kaydedildi.

"Gerçek anlamda herhangi bir değişimin yaşanmadığı" ifade edilen açıklamada, bölgeye giren insani yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Evler yıkılmış durumda, cesetler enkaz altında ve yollar enkazdan dolayı kapalı. Gazze Şeridi genelindeki büyük yıkımın ortasında sivil savunma ekipleri neredeyse tam bir yokluk içinde çalışmaya gayret ediyor. Enkazı kaldırmak ve yeniden inşa etmek, kurbanların cesetlerini çıkarmak ve Gazze'nin acısını hafifletmek için gerekli ekipmanların gelmesi için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." denildi.

Ekiplerinin oldukça kısıtlı imkanlar içinde çalıştığı ve "herhangi bir ertelemeyi kaldıramayacak kadar" uluslararası müdahalenin acil olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne herhangi bir kısıtlama olmaksızın iş makinelerinin mutlaka ulaşması gerektiği kaydedildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Ukrayna, NATO'nun acil müdahale mekanizmasından destek istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük
17:36
Bakan Yumaklı: Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk söz konusu değil
17:35
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
17:25
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
17:13
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırısına uğramıştı, korkusunu hala atlatamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ