Ankara
Dünya
AA 24.10.2025 18:44

Gazze'deki hükümet patlamamış mühimmatlara karşı uyardı

Gazze'deki hükümet, halka katil İsrail'in 2 yıl boyunca yürüttüğü soykırımdan geriye kalan patlamamış mühimmatlara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümet patlamamış mühimmatlara karşı uyardı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail ordusuna ait patlamamış mühimmat ve şüpheli nesnelere dokunulması nedeniyle ölüm ve yaralanmaların yaşandığı ifade edildi.

Halka, bu tarz mühimmatları bulmaları durumunda derhal oradan uzaklaşmaları ve asla dokunmamaları çağrısı yapıldı.

Gün içinde sağlık kaynakları, Gazze kentinin orta kesimindeki El-Cela Caddesi'nde şüpheli bir cismin infilak etmesi sonucu bir çocuğun yaralandığını belirtmişti.

Gazze'deki hükümet, 17 Ekim'deki açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğunu ve bunların siviller için tehlike oluşturduğunu açıklamıştı.

