Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 14:08

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 519'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 19 artarak 68 bin 519'a yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 519'a çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği, 324 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 464 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 519'a yaralıların sayısının 170 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 64 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Litvanya, hava sahasına giren balonlar nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapattı
15:02
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
14:57
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı
14:23
Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı
14:14
Gazze Mahkemesinde tanıklıkları kaydedildikten sonra öldürülen Filistinli gazetecilerin ifadeleri dinlendi
14:12
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ