Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2025 14:55

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki el-Muğayyir köyünde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Ramallah'ın doğusundaki el-Muğayyir köyünün batı kesimine baskın düzenledi.

Saldırgan İsrailliler köyde Filistinlilere ait araçları yaktı, bir Filistinlinin evine bir diğer Filistinlinin de çiftliğine saldırdı.

Köydeki Filistinliler, gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koymaya çalıştığında İsrail ordusu köye baskın düzenledi, ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Batı Şeria
Sıradaki Haber
Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Litvanya, hava sahasına giren balonlar nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapattı
15:02
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
14:23
Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı
14:14
Gazze Mahkemesinde tanıklıkları kaydedildikten sonra öldürülen Filistinli gazetecilerin ifadeleri dinlendi
14:12
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı
14:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 519'a çıktı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ