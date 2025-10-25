Trump'ın Venezuela sınırları içinde operasyon seçeneğini masada tuttuğu iddia edildi

Amerikan CNN kanalına isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan üç ABD'li yetkili, Venezuela'daki hedeflere yönelik operasyon planlarının masada olduğunu ve planlamaların ABD yönetimindeki çeşitli kurumlar arasında sürdüğünü ileri sürdü.

Trump'ın, Venezuela'da bulunduğu belirtilen "kokain üretim tesislerini ve uyuşturucu kaçakçılığı hatlarını" hedef almayı değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, "Başkan Trump bu seçenekleri değerlendiriyor ancak diplomasi ihtimalini de göz ardı etmiş değil." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile uyuşturucu akışını durdurmak için yürütülen görüşmeler askıya alınmış olsa da Trump'ın diplomatik kanalların tamamen kapatılmasından yana olmadığını aktardı.

ABD, Karayipler’e uçak gemisi gönderdi. Venezuela ise Karayip Denizi kıyılarında askeri tatbikat başlattı.



Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.