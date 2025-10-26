Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2025 17:24

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

İsrail medyası, İsrail ordusunun, yasa dışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlarda çöp ve inşaat atığını Gazze Şeridi'ne taşıdığını bildirdi.

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli özel bir şirkete ait kamyonlar, yasadışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlardaki çöp ve inşaat atıklarını Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere taşıdı.

Gazze Şeridi'nin sınırından 200-300 metre kadar içeriye ilerleyen çöp ve inşaat atıklarıyla yüklü kamyonların, yüklerini belirlenmiş atık alanlarına değil de yol kenarlarına boşalttıkları belirtildi.

Atıkları boşaltan boş kamyonların daha sonra Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Kisufim Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrailli bir subayın ifadesine de yer verilen haberde, "saha komutanlarının kamyon sürücülerinin Gazze Şeridi'ne giriş yapmaları ve yüklerini uygun gördükleri herhangi bir noktada boşaltmaları talimatı verdiği" aktarıldı.

Haberde İsrail ordusunun konuyla ilgili bilgisi olmadığı öne sürülse de, ordudan olayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 16 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
18:43
BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli
18:40
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
17:56
"Casusluk" şüphelisi, İBB'deki en önemli bilgilere ulaştıklarını itiraf etti
17:28
Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
17:22
Rusya: ABD’nin yaptırım kararı ikili ilişkileri zedeledi
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
FOTO FOKUS
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ